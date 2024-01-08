سياسيّ يهوديّ جنوب إفريقيّ: الفصل العنصريّ الإسرائيليّ أكثر ظلما ممّا عشناه

أندرو فاينستاين، دخل البرلمان عن حزب نيلسون مانديلا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري: نيلسون مانديلا ورئيس الأساقفة ديزموند توتو، وصفا إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري || إسرائيل تحاول جعل حل الدولتين مستحيلا من خلال إقامة المستوطنات بين المدن الفلسطينية ||

قال السياسي اليهودي الجنوب إفريقي أندرو فاينستاين، إن نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي "أكثر ظلما بكثير" من الذي كان سائدا في بلاده، وذلك على خلفية "الإبادة" التي تنفذها تل أبيب بحق عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

فاينستاين كان نائبا برلمانيا عن حزب نيلسون مانديلا، حيث دخل البرلمان نائبا عن المؤتمر الوطني الإفريقي في أول انتخابات ديمقراطية أجرتها جنوب إفريقيا عام 1994، بعد انتهاء نظام الأبارتهايد.

البرلماني السابق أدلى بتصريحات خلال مشاركته في مظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن تدعو لوقف إطلاق النار في غزة، حيث أوضح أن والدته يهودية نمساوية عاشت الهولوكوست (المحرقة) في عهد ألمانيا النازية.

ولفت إلى إن الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على خلفية جرائمها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة "خطوة ذات أهمية رمزية"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عنه.

شعارات مرفوعة خلال مظاهرة مندِّدة بالحرب على غزة (Getty Images)

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، دعوى قضائية أمام "محكمة العدل الدولية" الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وأضاف السياسي أن "جنوب إفريقيا تعرف ما هو الفصل العنصري، عشنا هذا النظام في بلادنا لمدة 350 عاما".

وأضاف: "لقد وصف رئيسي السابق نيلسون مانديلا، وصديقي وزعيمي السياسي رئيس الأساقفة ديزموند توتو، إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري".

وتابع: "كلاهما يعرف ما هو الفصل العنصري أفضل من أي شخص أعرفه".

(Getty Images)

وأفاد بأن إسرائيل تعاونت بشكل وثيق مع نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا، وأنهما تعاونا ليصبحا قوة نووية ولتطوير أسلحة نووية.

وأضاف: "عندما فاز رئيس الأساقفة توتو بجائزة نوبل للسلام، سُئل عن سبب انتقاده لإسرائيل، فقال أنا أنتقد من تعاون مع من اضطهدني، ومن ساعد الظالم على الظلم لسنوات".

الفصل العنصريّ الإسرائيليّ أكثر ظلما بكثير

وذكر فاينستاين أن الشكوى التي قدمتها بلاده إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، توضح ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال: "كما ورد بوضوح في الطلب الذي أعدته جنوب إفريقيا بعناية فائقة، فإن هذه إبادة جماعية، سواء من حيث العمليات الإسرائيلية في غزة، أو النية التي أعرب عنها السياسيون الإسرائيليون لإخراج الفلسطينيين من غزة والاستيلاء عليها بالكامل".

جانب من مظاهرة منددة بالحرب على غزة (Getty Images)

ولفت إلى أن جنوب إفريقيا وزعت السكان السود في مستوطنات صغيرة تسمى "بانتوستان" أيام الفصل العنصري، وهي ممارسة مماثلة لبناء إسرائيل للمستوطنات غير القانونية.

وشدد على أن إسرائيل تحاول جعل حل الدولتين مستحيلا من خلال إقامة هذه المستوطنات بين المدن الفلسطينية.

وقال إن "الأمر الأهم، أن جنوب إفريقيا وإسرائيل استخدمتا القوة العسكرية الوحشية ومارستا الظلم بحق السكان، واعتبرتا أنهم أقل شأنا".

وأضاف: "نتيجة لكل هذه التشابهات، فإن إسرائيل بموجب نظام روما الأساسي هي نظام فصل عنصري"، مؤكدا أن "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي أكثر ظلما من النظام الذي كان في جنوب إفريقيا".

شرطي يقف أمام جثة جنوب إفريقي قُتل على يد الشرطة خلال مظاهرة (Getty Images)

وأوضح قائلا: "كانت جنوب إفريقيا تعتمد على السكان السود من ناحية القوة العاملة والاقتصاد، لكن إسرائيل لا تعتمد على السكان الفلسطينيين في اقتصادها".

وتابع: "ولهذا السبب قتلت إسرائيل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، إنهم لا يريدونهم ولا يحتاجون إليهم".

وأضاف: "هذا يجعل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي أكثر ظلما بكثير مما عشناه في جنوب إفريقيا".

ستارمر أدار ظهره للمدنيين الأبرياء

وانتقد فاينستاين، الذي يعيش في بريطانيا ويمارس السياسة في حزب العمال المعارض، زعيم الحزب كير ستارمر، الذي يدعم إسرائيل والذي لم يدعُ لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد فاينستاين على أن ستارمر لا يدعم وقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من ادعائه أنه "محامي حقوق الإنسان".

مظاهرة في جنوب إفريقيا منددة بالحرب الإسرائيلية (Getty Images)

وأضاف في المظاهرة التي جرت أمام مكتب ستارمر: "نقول له إنه لا يمثلنا، ونرفض التصويت له في الانتخابات المقبلة لأنه أدار ظهره للمدنيين الأبرياء الذين يتعرضون لآلام مروعة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى أمس الأحد، 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتسعى إسرائيل من خلال التدمير والاستهداف المتعمد للفلسطينيين إلى فرض التهجير القسري لفلسطينيي غزة كأمر واقع، إذ تصاعدت في الأيام الأخيرة دعوات من قبل مسؤولين إسرائيليين إلى تهجيرهم من القطاع.

طفلة غزية بعد إصابتها (Getty Images)

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، من بين دول عديدة انتقدت في الأيام الأخيرة، دعوات التهجير ودعت إلى وقفها.