مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب من الضفّة أثناء تواجده قرب أم الفحم

قال صعابنة إنه تعرض للضرب والتنكيل من مستوطنين قاموا بمهاجمته، أثناء وقوفه على الشارع الرئيسي قرب أم الفحم بانتظار حافلة، وتم نقله إلى مركز صحي، ومن ثم نُقل بمركبة إسعاف فجر اليوم إلى مستشفى ابن سينا، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء

اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على فلسطيني من من قرية فحمة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، بالضرب، أثناء تواجده قرب مدينة أم الفحم.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى "ابن سينا"، بأن مستوطنين هاجموا الشاب إحسان محمد صعابنة، واعتدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بكسر في الإبهام وبرضوض في اليد، وتم نقله بمركبة إسعاف بلدة برطعة إلى المستشفى.

وقال صعابنة إنه تعرض للضرب والتنكيل من مستوطنين قاموا بمهاجمته، أثناء وقوفه على الشارع الرئيسي قرب أم الفحم بانتظار حافلة، وتم نقله إلى مركز صحي، ومن ثم نُقل بمركبة إسعاف فجر اليوم إلى مستشفى ابن سينا، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي سياق ذي صلة، اعتدى مستوطنون، اليوم الإثنين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أراضي المواطنين في عرب المليحات غرب أريحا.

وأفاد المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، بأن مستوطنين قاموا بوضع هذه الزوايا الحديدية بهدف استفزاز الأهالي، وتوسيع سيطرتهم على أراضيهم في منطقة عرب المليحات الواقعة أول طريق المعرجات غرب أريحا.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لتوسيع المستعمرات على حساب الأراضي الفلسطينية.