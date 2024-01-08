230 معتقلا بالضفة وحصيلة الاعتقالات من 7 أكتوبر ترتفع إلى 5730

تركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، قلقيلية، نابلس، الخليل، جنين، والقدس، رافقها عمليات اقتحام واسعة، وعمليات تحقيق ميداني، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين عملية اعتقال واسعة، طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى محررون.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، قلقيلية، نابلس، الخليل، جنين، والقدس، رافقها عمليات اقتحام واسعة، وعمليات تحقيق ميداني، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال، والمركبات.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 5730، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الحالي، نحو 230 فلسطينيا من الضفة على الأقل.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.