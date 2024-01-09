الحرب على غزة: غارات على خانيونس وحصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي ترتفع إلى 514

كثفت المدفعية الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، قصفها العنيف للمربعات السكنية في محافظة خانيونس ومحيط مراكز الإيواء للنازحين، تزامنا مع قصف جوي عنيف طال طرقات ومحاور رئيسية بالمحافظة.

يواصل الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة، لليوم الـ 95 على التوالي، حيث جدد الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الغارات على مدينة خانيونس ومخيم المغازي، وخلف عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ارتفعت حصيلة الشهداء من جراء الحرب الإسرائيلية المستمرّة على قطاع غزة إلى 23 ألفا و84 شهيدا، والمصابين إلى 58 ألفا و926، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في غزة.

ويأتي ذلك، في وقت كثفت المدفعية الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، قصفها العنيف للمربعات السكنية في محافظة خانيونس ومحيط مراكز الإيواء للنازحين، تزامنا مع قصف جوي عنيف طال طرقات ومحاور رئيسية بالمحافظة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، مقتل 4 ضباط وجنود في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الضباط والجنود القتلى المعلن عنهم إلى 514 منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.