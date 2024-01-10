ارتفاع حصيلة الشهداء الصحافيين في غزة إلى 115 منذ 7 أكتوبر

ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 115 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزملاء أحمد بدير وشريف عكاشة وهبة العبادلة.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحافيين داخل القطاع إلى 115 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب استشهاد 3 صحافيين، اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي.

وقال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 115 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزملاء أحمد بدير وشريف عكاشة وهبة العبادلة".

وفي بيان سابق، قال المكتب الإعلامي إن "الصحفي بدير الذي يعمل بمؤسسة بوابة الهدف، استشهد في قصف الاحتلال لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (وسط قطاع غزة)".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المكتب الحكومي إن الجيش الإسرائيلي "قصف منزلا مأهولا ملاصقا لمستشفى شهداء الأقصى، ما أسفر عن مقتل وإصابة 40 شخصا".

ولأكثر من مرة قال المكتب الحكومي، ومؤسسات حقوقية، إن الجيش ومنذ بدء الحرب على غزة يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين لمنع نقل "الجرائم" التي يرتكبها بغزة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 شهيدا، و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​