5780 حالة اعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر

تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة المركبات، والأموال.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم الأسيرين السابقين محمد زغلول من بلدة دورا/رام الله، وياسر الرجوب من مدينة دورا قضاء الخليل وهو مصاب بالسرطان.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، جنين، طوباس، طولكرم، ونابلس، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة المركبات، والأموال.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 5780، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي، والتي استهدفت كافة الفئات، ومنها الأسرى السابقين، والمرضى، وكبار السن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.