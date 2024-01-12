الحرب على غزة: شهداء وجرحى في اليوم الـ98 إثر قصف طيران ومدفعية الاحتلال

واصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة لليوم الـ98 على التوالي، وقصف فجر اليوم، الجمعة، منزلا في حي المشاعلة بدير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي لبلدة الزوايدة ومخيمي النصيرات والبريج، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد.

استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، مع تواصل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ98 على التوالي.

وقصف طيران الاحتلال منزلا في حي المشاعلة في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بلدة الزوايدة ومخيمي النصيرات والبريج، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

ووفقا لمصادر فلسطينية فإنه وصل مستشفيات خان يونس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، جثامين 30 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في المحافظة. وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة وسط خان يونس، كما استهدف الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملها على نقل الجرحى وانتشال الشهداء.

وليلة الخميس، استُشهد 9 مواطنين، وجرح آخرون، في قصف إسرائيلي، استهدف منزلا في منطقة الشوكة، شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت 9 شهداء خلال استهداف الاحتلال لمنزل عائلة أبو سنيمة في شارع المطار برفح.

وفي سياق ذي صلة، يواجه النازحون في مراكز الإيواء شمالي قطاع غزة، أوضاعا كارثية في ظل استمرار حصار الاحتلال للمنطقة ومنع وصول الوقود للبلديات ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن استشهاد 23469 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة حوالي 60 ألفا بجروح، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض.

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