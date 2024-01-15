اشتية يدعو محكمة العدل الدولية إلى قرار مستعجل لوقف الحرب على غزة

اشتية: "مع إدراكنا أنه سيتم استبدال القضاة مع نهاية هذا الشهر فإننا نأمل أن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان قبل ذلك".

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين الصليب الأحمر بالضغط على إسرائيل للوصول إلى الأسرى الفلسطينيين، كما طالب محكمة العدل الدولية بـ"قرار مستعجل لوقف العدوان" على غزة الذي تجاوز 100 يوم.

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وقال "أطلب من الصليب الأحمر ممارسة كل ضغط ممكن للوصول إلى الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، وقد توفي البعض منهم والتصريح علنا حول أوضاعهم".

كما دعا إلى "متابعة التنكيل بالأسرى في كل السجون الإسرائيلية" مضيفا "اليوم هناك أكثر من 9 آلاف أسير في سجون الاحتلال في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية".

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني "بقرار مستعجل من محكمة العدل الدولية بوقف العدوان" على غزة و"إدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية".

وأعرب عن أمله في "أن لا يتم تسييس المحكمة، وأن يكون قرارها مهني قانوني مستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف "مع إدراكنا أنه سيتم استبدال القضاة مع نهاية هذا الشهر فإننا نأمل أن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان قبل ذلك".

وعقدت المحكمة يومي الخميس والجمعة جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفي السياق، أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني قائلا "100 يوم من العدوان وجحيم المحرقة والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، والتجويع والتنكيل والتعذيب، والقتل اليومي الذي ذهب ضحيته ما يقارب 100 ألف إنسان بين شهيد وجريح ومفقود، و1.7 مليون إنسان نزحوا من بيوتهم المدمرة".

وتابع "100 يوم من العتمة بلا كهرباء، وقطع المياه، ومنع الدواء والاتصالات، والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن".

كما أعرب اشتية عن أمله في أن" يتم السماح للصحافة الدولية من الوصول إلى داخل قطاع غزة، ليتم توثيق الجرائم التي ترتكب هناك" مضيفا "إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول".

وختم بالقول "سوف نطالب إسرائيل في المحاكم الدولية أن تتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمرته في قطاع غزة، وأن تتحمل كامل المسؤولية عن الأرواح التي أجرمت بحقها من أهلنا".