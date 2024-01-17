الأردن يحمل إسرائيل المسؤولية بعد إصابة أحد كوادر مستشفاه الميداني في خانيونس

أكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية تحمل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية".

أعلن الجيش الأردني اليوم الأربعاء إصابة أحد كوادره العاملة بمستشفاه الميداني الثاني في قطاع غزة، إثر اشتباكات وقصف في محيطه، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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وحمل جيش الأردن إسرائيل "كامل المسؤولية حول سلامة الكوادر العاملة في المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني" وفق بيان على موقعه الرسمي، على لسان مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول".

وذكر البيان، أن "أحد الكوادر العاملة بالمستشفى الميداني الأردني الخاص في خانيونس جنوب قطاع غزة، تعرض للإصابة خلال الساعات الماضية نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى".

وأضاف أن "حالة المصاب الذي جُرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيجلى جوا إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم بتوجيهات ملكية سامية".

وبين أن "المستشفى الذي تعرض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس حتى صباح اليوم سيواصل القيام في تأدية واجبه الطبي والإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية تحمل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية".

ولفت إلى أن "الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة جراء هذا العدوان".

وشدد على "ضرورة امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لا سيما القانون الانساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ أية إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها".

وتعد هذه الإصابة الثانية لعناصر المستشُفى الميداني الأردني بخانيونس خلال الشهر الجاري، حيث أعلن في الثامن منه عن أخرى بعيار ناري "مجهول المصدر".

وأقيم المستشفى الميداني الأردني في خانيونس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد نحو شهر من بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رافعا بذلك عدد مرافق المملكة الطبية الأردنية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5.

ويتبع للأردن 5 مرافق طبية داخل الأراضي الفلسطينية، بينها مستشفيان ميدانيان داخل قطاع غزة، تديرهما كوادر عسكرية من الخدمات الطبية الملكية التابعة للجيش.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تعرض المستشفى الأردني الميداني الأول (تأسس عام 2009) الواقع في مدينة غزة لاستهداف إسرائيلي، ما أدى إلى إصابة 7 من العاملين فيه.