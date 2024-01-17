الحرب على غزة: اشتباكات في خانيونس وإسرائيل تعترف بمقتل ضابط وجندي بالمعارك البرية

باليوم الـ 103 من الحرب على غزة، شهدت خانيونس معارك واشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة وقوات من الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى ناصر، بينما ظهرت دبابات إسرائيلية في مناطق في شمال القطاع كانت قد انسحبت منها الأسبوع الماضي.

واصل الطيران الإسرائيلي، الأربعاء، شن الغارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في محافظة خانيونس وفي محيط مراكز الإيواء.

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وفي اليوم الـ 103 من الحرب على غزة، شهدت مدينة خانيونس معارك واشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر، بينما ظهرت دبابات إسرائيلية في مناطق في شمال القطاع كانت قد انسحبت منها الأسبوع الماضي

وجراء الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي لعدة مناطق في القطاع، استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، لترتفع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكثر من 100 يوم، إلى 24,285 شهيدا و61,154 مصابا.

يأتي ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل ضابط وجندي في معارك، شمال قطاع غزة الليلة الماضية، تزامنا مع تواصل الاشتباكات في مناطق بالقطاع.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنه إلى 525 منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 195 جنديا قتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.