إسرائيل تمنع وصول 3 من أصل 4 بعثات إغاثيّة إلى شمالي غزة

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن "القوات الإسرائيلية منعت وصول ثلاث من أصل أربع بعثات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق في شمال غزة".

أهال يسيرون على شارع الرشيد الذي يربط بين شمالي غزة وجنوبه (Getty Images)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إنّ إسرائيل منعت 3 من أصل 4 بعثات إنسانية متجهة إلى شمال قطاع غزة.

وعبر حسابها على منصة "إكس" أشار "أوتشا" إلى أنّ إسرائيل منعت زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في أول أسبوعين من العام 2024 رغم الحاجة الماسة لها في القطاع.

وأضاف: "منعت القوات الإسرائيلية وصول ثلاث من أصل أربع بعثات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق في شمال غزة".

وفي وقت سابق ذكر المكتب الأممي أن إسرائيل ضاعفت منذ مطلع العام 2024 القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى قطاع غزة في أوّل أسبوعين من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال إنه لم ينجح سوى 7 من أصل 29 بعثة مقررة لتوصيل الغذاء والدواء والمياه وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة، في الوصول إلى وجهاتها شمال وادي غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا و340 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 25,295 شهيدا، و63 ألف إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.