الجيش الإسرائيلي يستهدف 30 ألف نازح في خانيونس

أوضح المكتب الحكومي بغزة في بيان له أن جيش الاحتلال ادعى أنها مراكز آمنة، وكان قد دعا الأهالي للجوء إليها ثم ارتكب فيها مجزرة خلفت العديد من الشهداء.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخانيونس، أدعى أنها آمنة وأرتكب مجزرة خلفت العديد من الشهداء.

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وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، فإن جيش الاحتلال استهدف خلال الساعات الماضية 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخانيونس.

وأوضح المكتب الحكومي في بيانه أن جيش الاحتلال أدعى أنها مراكز آمنة، وكان قد دعا الأهالي للجوء إليها ثم أرتكب فيها مجزرة خلفت العديد من الشهداء.

وأشار المكتب الحكومي في البيان إلى أن "هذا يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".

واستهدف جيش الاحتلال مراكز النزوح بالقصف المباشر وطائرات "الكواد كابتر" وطائرات الاستطلاع والمدفعية، ومراكز الإيواء التي تم استهدافها هي: مركز إيواء جامعة الأقصى، ومركز إيواء الكلية الجامعية، ومركز إيواء مدرسة خالدية، ومركز إيواء مدرسة المواصي، ومركز إيواء صناعة خان يونس.

وأوقع هذا الاستهداف عشرات الشهداء والإصابات بين صفوف بين النازحين الآمنين، الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء التي زعم الاحتلال بأنها آمنة

وحمل المكتب الحكومي الاحتلال الإسرائيلي كامل المسئولية عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة بين صفوف النازحين في مراكز الإيواء والنزوح.

كما وحمل في بيانه المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن، شخصيا نتيجة استمرار هذه المجازر والجرائم ضد القانون الدولي وضد القانون الدولي الإنساني وضد كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فهم من منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب هذه المجازر، وكذلك رفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة

وناشد المكتب الحكومي كل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.