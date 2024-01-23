تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما بلغ عن إصابات برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق بالغاز.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي محمد زيتون حلايقة، زوج النائب بالمجلس التشريعي سميرة حلايقة، بعد مداهمة منزله في بلدة الشيوخ قضاء الخليل، إضافة لاعتقال إبراهيم فهمي الحلايقة، ويوسف وراسنة بعد اقتحام منزله في البلدة، واعتقلت خالد عمرو ونجله لؤي.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وداهمت منزل الأسير المحرر علاء شريتح واعتقلت والدته وزوجته للضغط عليه وتسليم نفسه، كما اقتحمت القوات محلا تجارية لعائلة شريتح بطولكرم خربته وعاثت فيه فسادا.

وفي بلدة اليامون قضاء جنين، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة خاضها مقاومون خلال الاقتحام.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد العزيز خمايسة بعد اقتحام منزله في بلدة اليامون.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة في محيط مخيم بلاطة.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال عند مدخل مخيم بلاطة، بالتزامن مع نشر قناصة الاحتلال في عدة أبنية بمحيط المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء موفق عادل بعد اقتحام منزله في قرية بيت أمرين شمال نابلس.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أدت إلى إصابة أحد الشبان بالرصاص الحي في الكتف وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومن بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وليد بلال عناية بعد اقتحام منزله.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هيثم يوسف البرغوثي بعد مداهمة منزله في قرية كفر عين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي بني نمرة، عقب مداهمة منزله في سلفيت فجر اليوم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، واعتقلت الشاب باسل محمد عارف، بعد مداهمة منزل عائلته، كما داهمت منزل يوسف عطوان في بلدة الخضر.