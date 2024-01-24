اعتقالات وسلب ممتلكات بالضفة وتفجير منزل أسير بنابلس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بان قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحولهم للتحقيق لدى استخبارات الاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، عقب اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وسلب ممتلكات ومصاغ ذهبي، فيما فجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير باسل شحادة في عوريف قضاء نابلس.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بان قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحولهم للتحقيق لدى استخبارات الاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال والدة الأسير المحرر مهدي أبو شريفة وشقيقه محمد، للضغط عليه لتسليم نفسه، خلال اقتحام مخيم الجلزون للاجئين، شمالي مدينة رام الله.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، صالح أبو شلون، عقب دهم منزل عائلته في مخيم العين للاجئين.

وداهمت قوة إسرائيلية مؤلفة من قرابة الـ 10 آليات عسكرية مدينة نابلس من حاجر دير شرف العسكري، واقتحمت مخيم العين قبل اعتقال الشاب شلون.

واعتقلت قوات الاحتلال علي سمارة، بعد اقتحام منزله في بلدة برقين، قضاء جنين، والشاب يزن الشايب عقب دهم وتفتيش منزله في حي الجابريات بالمدينة.

وطالت الاعتقالات مراد محمد ربيع الحجوج وإبراهيم أسامة الخضور، من بلدة بني نعيم قضاء الخليل، والشاب صهيب الرجوب من مدينة دورا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الرحمن وطارق دويك، بعد اقتحام وتفتيش منزل عائلتيهما في منطقة "عين دير البحة"، بمدينة الخليل.

وقامت قوات الاحتلال بسلب مصاغ ذهبي والاستيلاء على 4 مركبات من منازل عائلتي الخضور والحجوج، في بلدة بني نعيم، التي تعرضت لحملة مداهمات واقتحامات وتفتيش واسعة.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها، وأغلقت بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، عددا من الطرق الرئيسية والفرعية.

وداهمت قوات الاحتلال، بلدة كفل حارس قضاء سلفيت، واعتقلت كلا من: جلال محمود الأسعد ونجله وديع، وخليل عيسى عبيد ونجله مصطفى، وأحمد محمد أيوب بوزية، ومعتصم عقاب جميل أبو يعقوب.

الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير باسل شحادة في عوريف

فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة الأسير باسل شحادة، في بلدة عوريف قضاء نابلس.

وعملت قوات الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية على تفخيخ منزل عائلة الأسير شحادة وزرعه بالمتفجرات، قبل أن تقوم في ساعات الفجر الأولى بتفجيره بالكامل.

وتتهم قوات الاحتلال الأسير باسل شحادة، بالمشاركة في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيدان مهند شحادة وخالد صباح، وأسفرت عن مقتل عدد من المستوطنين في شهر حزيران/يونيو 2023 .

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت شحادة يوم 21 حزيران 2023، عقب حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عوريف، بتهمة مساعدة الشهيدين مهند شحادة وخالد صباح.

وأخذت قوات الاحتلال في أيلول 2023 ، قياسات ثلاثة منازل تعود لعائلات ثلاثة أسرى من عوريف، منها منزل عائلة باسل شحادة، بدعوى ضلوع أبنائهم بالتخطيط والمساعدة بتنفيذ عملية "عيلي".