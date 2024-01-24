الحرب على غزة: غارات وقصف على خانيونس ودعوات دولية لوقف العدوان

تحدث تقارير عن جهود وساطة مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق على مراحل، يفضي إلى تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ووقف إطلاق النار.

واصل الطيران الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في اليوم 110 للحرب على غزة، شن الغارات المكثفة على مناطق مختلفة في خانيونس التي تشهد معارك ضارية واشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي.

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وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية في وسط القطاع، وكذلك استهداف مراكز الإيواء للنازحين في منطقة خانيونس، لدفع السكان على الهجرة القسرية والنزوح باتجاه رفح.

وخلفت الغارات الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات الشهداء ومئات الإصابات، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب إلى 25,490 شهيدا و63,354 مصابا، وفق آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة.

وحذرت المنظمات الدولية من تعرض مئات آلاف الفلسطينيين المحاصرين، خاصة في شمالي القطاع، للمجاعة، ودعت الكثير من الدول لوقف العدوان على غزة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

يأتي ذلك، فيما تحدثت تقارير عن جهود وساطة مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق على مراحل، يفضي إلى تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ووقف إطلاق النار.