اشتباكات ضارية في جنين ومخيمها والاحتلال يدمر دوار السينما

دمرت جرافات الاحتلال ممتلكات وبسطات الباعة في محيط دوار السينما وسط المدينة الذي جرفته، كما جرفت نصبا لشهداء، ودوار الشهيد جميل العموري، ودوار الشهيد عبد الله أبو التين على شارع الناصرة، كما أحدثت دمارا وتخريبا في منطقة البيادر بالمدينة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة جنين ومخيمها في الضفة المحتلة، حيث دارت اشتباكات في عدة محاور، فيما تم استهداف القوات المقتحمة بعبوات ناسفة.

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وتمركزت قوات الاحتلال المعززة بجرافتين، في حي المراح وفي المنطقة الشرقية من مدينة جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها العسكرية، من جهة حاجزي "دوثان" والجلمة للمدينة، وسط اقتحام أحياء مختلفة فيها، واندلاع مواجهات.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة جنين، وتخلل المواجهات تفجير عبوات ناسفة بالآليات المتوغلة.

ودمرت جرافات الاحتلال ممتلكات وبسطات الباعة في محيط دوار السينما وسط المدينة الذي جرفته، كما جرفت نصبا لشهداء، ودوار الشهيد جميل العموري، ودوار الشهيد عبد الله أبو التين على شارع الناصرة، كما أحدثت دمارا وتخريبا في منطقة البيادر بالمدينة.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن كتائب القسام - كتيبة جنين: "يخوض مجاهدونا وفصائل المقاومة اشتباكا عنيفا وتصديا ملحميا مع جيش الاحتلال الذي اقتحم الحي الشرقي والمنطقة الشرقية في جنين، وتم استهداف تعزيزات الاحتلال وقناصته بوابل كثيف من الرصاص المبارك وبعبوات شديدة الانفجار".