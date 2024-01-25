الأمم المتحدة تؤكد ارتفاع عدد الشهداء في مركز الإيواء التابع لها إلى 12

قال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، توماس وايت، في بيان، إنه "تم تأكيد مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 75 آخرين، 15 منهم في حالة حرجة".

أعلن مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف المدفعي على مركز إيواء تابع للمنظمة الأممية في مدينة خانيونس في جنوبي قطاع غزة إلى 12 شهيدا.

وقال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، توماس وايت، في بيان، إنه "تم تأكيد مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 75 آخرين، 15 منهم في حالة حرجة".

وبحسب وايت فإن قذيفتي دبابتين سقطتا الأربعاء على ملجأ للأمم المتحدة في خانيونس، حيث لجأ آلاف النازحين الفلسطينيين.

واعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة، فيليب لازاريني، أن القصف "انتهاك صارخ" لقواعد الحرب.

وأشار لازاريني عبر حسابه في منصة "إكس" أن المبنى كان يحمل علامة بارزة تشير إلى أنه تابع للأمم المتحدة، وتمت مشاركة تفاصيله مع السلطات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري "مراجعة شاملة لعمليات القوات في المنطقة" ويفحص احتمال أن تكون الغارة "نتيجة نيران حماس".

ومن المعروف أن الجيش الإسرائيلي هو الوحيد الذي يمتلك دبابات في الحرب على غزة.

ودانت الولايات المتحدة القصف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه "يجب حماية المدنيين، ويجب احترام طبيعة الحماية لمنشآت الأمم المتحدة".