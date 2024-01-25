6285 معتقلا بالضفة منذ طوفان الأقصى

تركزت عمليات الاعتقال في محافظة جنين، والتي طالت 14 فلسطينيا بينهم أهالي مطاردين اعتقلهم الاحتلال كرهائن للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة جنين، والتي طالت 14 فلسطينيا بينهم أهالي مطاردين اعتقلهم الاحتلال كرهائن للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم.

وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، نابلس، رام الله، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة المركبات، والأموال.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 6285، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يأتي ذلك، فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.