الحرب على غزة: قصف وغارات ومعارك ضارية في خانيونس

تشهد محاور التوغل في منطقة خانيونس معارك محتدمة، في وقت تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات من الجيش الإسرائيلي بمحاور عدة في خانيونس ومدينة غزة.

واصل الطيران الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ومع بداية اليوم الـ 116 للحرب على غزة، غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية في المناطقة الوسطى ومحافظة خانيونس.

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واستهدف القصف الإسرائيلي المربعات السكنية ومراكز الإيواء في محافظة خانيونس، ومحيط مستشفى الأمل المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية التي أحكمت حصارها على مستشفى ناصر أيضا وتمنع حركة سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى.

يأتي ذلك، فيما تشهد محاور التوغل في منطقة خانيونس معارك محتدمة، في وقت تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات من الجيش الإسرائيلي بمحاور عدة في خانيونس ومدينة غزة.

وارتكب الجيش الاسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 215 شهيدا و300 مصابا، فيما وصل مجمل عدد ضحايا الحرب إلى 26637 شهيدا و65387 مصابا، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة.