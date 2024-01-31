6420 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن حملة الاعتقالات تركزت في محافظات، نابلس، ورام الله، وقلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم وجنين، والقدس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، طالت نحو 28 فلسطينيا، بينهم سيدتان اعتقلتا كرهائن.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن حملة الاعتقالات تركزت في محافظات، نابلس، ورام الله، وقلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم وجنين، والقدس.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت أحد الفلسطينيين كدرع بشري في مخيم قلنديا، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، واعتقال مجموعة من المواطنين كرهائن.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 6420 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطينية، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

يشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.