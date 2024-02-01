تخللتها اشتباكات ومواجهات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، حيث اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس مدعومة بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة منازل وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب، تزامنا مع وقوع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وتعاملت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، مع إصابتين بالرصاص الحي، واحدة في القدم والثانية في أسفل الظهر في طوباس.

وفي محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة بيت ايبا، واعتقلت الشاب أيهم ناصر أبو غليون بعد مداهمة شقته وتفتيشها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم، ونصبت حاجزا على الشارع الرئيس، واعتقلت الشابين عدي عدنان اشتية ويحيى سليمان اشتية بعد اعتراض مركبتهما واحتجازهما.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان فراس حمدان، وأحمد عصفور، ومحمد أبو حمد، وأحمد فتحي العارضة، بعد مداهمة منازلهم في بلدة عرابة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، ونفذت عمليات دهم لمنازل الفلسطينيين، اعتقلت خلالها الفتى آدم مشعشع بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وإصابته في يده ورأسه، كما اعتقلت الشاب محمد الصرفندي وصادرت مركبته.

ووفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وشنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش في مدينة بيت لحم وبلدات حوسان وبيت فجار وتقوع والدوحة، واعتقلت إبراهيم علي صباح من منزله في بلدة تقوع.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل في بلدة حوسان، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 20 فلسطينيا.