تقرير: إرجاء زيارة وفد حماس برئاسة هنية إلى القاهرة

أرجأت حركة حماس زيارة وفدها الذي كان مقررًا أن يترأسه رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بناء على مطلب من الحركة، بحسب ما كشفت صحيفة "العربي الجديد"، مساء اليوم، السبت، نقلا عن مصادر مصرية وأخرى في حركة حماس.

ونقلت الصحيفة عن قيادي في الحركة (لم تسمه) أن "إرجاء الزيارة لأيام قليلة جاء لمزيد من المشاورات مع مكونات وفصائل المقاومة في قطاع غزة بشأن التصور المطروح لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى"، والذي سلمه الوسطاء للحركة عقد اجتماع باريس، في الأسبوع الماضي.

وأفاد المصدر، بحسب ما أوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، بأنه "منذ استلام الحركة التصور المطروح في اجتماع باريس وهناك تشاور واسع بشأنه داخل المستوى القيادي بالحركة سياسيًا وعسكريًا".

ونفى القيادي ما يشاع حول "خلافات" مزعومة بين قيادات حماس السياسية والعسكرية، أو بين الحركة وفصائل المقاومة الأخرى، محذرا من تقارير تروج لها جهات إسرائيلية، في محاولة للترويج إلى أن المقاومة تعرقل الجهود الدولية.

وأكد أن "هناك توافقًا كاملًا سواء بين المستويين السياسي والعسكري في حماس، أو بين حماس وباقي فصائل المقاومة"، مشيرا إلى تنسيق ميداني كامل "بين جميع الأجنحة المسلحة للفصائل"، كما أكد "ثقة قيادات الفصائل في إدارة حركة حماس للمشهد مع الوسطاء".