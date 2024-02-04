مستوطن يعتدي على رجل دين مسيحي بالقدس المحتلة

باغت شاب يهودي متدين من تيار الحريديم الأب نيقوديموس شنابل وبصق عليه، وعندما شدد الأب نيقوديموس على حقه بتصوير المعتدي، جاء شاب يهودي آخر وقام بشتم السيد المسيح عليه السلام.

تعرض الرئيس العام للرهبان البندكتان في الأرض المقدسة، الأب نيقوديموس شنابل، أمس السبت، لاعتداء عنصري في منطقة "جبل صهيون" في القدس المحتلة.

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وباغت شاب يهودي متدين من تيار الحريديم الأب نيقوديموس شنابل وبصق عليه، وعندما شدد الأب نيقوديموس على حقه بتصوير المعتدي، جاء شاب يهودي آخر وقام بشتم السيد المسيح عليه السلام.

وتعليقا على الاعتداء العنصري، قال منسق منتدى مسيحيي الأرض المقدسة وديع أبو نصار: "لقد سئمنا الاستنكارات لمثل هذه الاعتداءات العنصرية، وسئمنا أكثر من عدم ردع المعتدين لا من قبل الشرطة الإسرائيلية، ولا من قبل المسؤولين السياسيين والدينيين في إسرائيل".

وأضاف أبو نصار: "الحد الأدنى المطلوب من الشرطة الإسرائيلية هو جلب المعتدين للعدالة، والمطلوب تقديم لوائح اتهام جدية ضد هؤلاء".

وطالب منسق منتدى مسيحيي الأرض المقدسة كبار المسؤولين السياسيين والدينيين في إسرائيل استنكار الاعتداء، وذلك من أجل إرسال رسالة صارمة لعدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل، بحسب قوله.