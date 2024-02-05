الاحتلال يهدم منزلا لعائلة فلسطينية قرب الخليل

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال قرية البرج جنوبي الخليل، وهدمت منزلا يعود لعائلة محمد يوسف الشحاتيت، بحجة البناء دون ترخيص.

هدمت آليات وجرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا فلسطينيا في قرية البرج، جنوبي مدينة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

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واقتحمت قوات من جيش الاحتلال قرية البرج جنوبي الخليل، وهدمت منزلا يعود لعائلة محمد يوسف الشحاتيت، بحجة البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشحاتيت، الذي يقطن فيه مع سبعة من أفراد عائلته، وتم إخراجهم من المنزل قبل أن يتم هدمه.

وأخطرت سلطات الاحتلال عائلة الشحاتيت بهدم منزله، بمساحة 120 مترا مربعا، بحجة البناء دون ترخيص وقربه من جدار الفصل العنصري.