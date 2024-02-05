تقرير: الجيش الإسرائيلي استخدم بالضفة القوة المميتة دون ضرورة

وأوضحت منظمة العفو في بيان لها أن القوات الإسرائيلية استخدمت في الضفة الغربية، القوة المميتة دون ضرورة خلال الاحتجاجات والمداهمات والاعتقالات.

قال منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الإثنين، إن القوات الإسرائيلية أطلقت في الأشهر الماضية موجة عنف عاتية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضحت منظمة العفو في بيان لها أن القوات الإسرائيلية استخدمت في الضفة الغربية، القوة المميتة دون ضرورة خلال الاحتجاجات والمداهمات والاعتقالات.

وبينت أن القوات الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدة الطبية لأشخاص أصيبوا بجروح هددت حياتهم.

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أنها حققت في 4 حالات رمزية استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القوة المميتة بشكل غير قانوني.

وأشارت إلى أنها حققت في 3 حوادث في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وواحد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما أدى إلى القتل غير القانوني لـ20 فلسطينيا، بينهم 7 أطفال.