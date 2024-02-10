الصحة العالمية: 721 هجومًا على مرافق صحية فلسطينية منذ 7 أكتوبر

"الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36، وأثرت على 90 سيارة إسعاف" بقطاع غزة"

أفادت منظمة الصحة العالمية بأنها وثقت 721 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وأكد المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عقده بمدينة جنيف السويسرية، الجمعة، إلى أن من بين الهجمات "نحو 357 هجومًا استهدف مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 645 شخصًا، وإصابة 818 آخرين".

وأوضح ياساريفيتش أن "الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36، وأثرت على 90 سيارة إسعاف" بقطاع غزة.