تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات في الضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارات اشتباكات في بعض المناطق.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدتي روجيب ودير الحطب شرق نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش وسط اندلاع مواجهات.

وحاصرت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في روجيب، ما ادى الى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل صوت والغاز السام والمدمع.

وشهدت بلدة دير الحطب، عمليات اقتحام لمنازل الفلسطينيين، تخللها تحطيم المنازل المستهدفة والاعتداء على اصحابها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وداهمت قوات الاحتلال مقهى في دير الحطب، وأجرت عمليات تفتيش داخله، وأطلقوا قنابل الصوت وسط القرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هشام فواز صلاح من جبل أم ركبة في الخضر، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ونفذت عمليات دهم.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وكفر قدوم، وسط اندلاع مواجهات.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه المركبات قرب حاجز عناب شرق مدينة طولكرم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.