اقتحامات واعتقالات بالضفة تخللتها مواجهات واشتباكات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، عددا من الفلسطينيين، وذلك خلال حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلفت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل جنوب غرب نابلس فجر اليوم وداهمت عدة منازل وألقت منشورات تهديدية، واعتقلت 13 شخصا، هم: مصطفى سمير سلوادي، وأمين ناصر عرايشة، وأسامة مصطفى عابد، وعبد الله موفق حلمي، وسالم ياسين عصيدة، وإبراهيم إسماعيل رمضان، وحسام حسن عصيدة، وعصام إبراهيم رمضان، ومحمود صقر عصيدة، وأحمد عبد الرازق يامين، وعلي أيوب أبو البراء، وسامي عماد يامين، وأحمد إبراهيم رمضان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط اندلاع اشتباكات شديدة خلال التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع أصوات انفجارات في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة بعدد من الدوريات برفقة جرافة عسكرية، وسط مواجهات مع عدد من الشبان، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز، ما أسفر إن اصابة شاب بالرصاص في اليد.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقـاومين وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الفارعة وفي واد الفارعة جنوب طوباس.

واعتقلت قوات الاحتلال محمود مروح من منطقة العشارين ببلدة طمون، عقب اقتحام منزله وتفتيشها وتخريب محتوياته.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أيسر محمد نواف لحلوح من عرابة، فيما اقتحمت القوات حي المصيون بمدينة رام الله، وداهمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا في القدم.