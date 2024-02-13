إصابة فلسطيني بزعم محاولة دهس جنود قرب الخليل

طاردت قوات من جيش الاحتلال مركبة فلسطينية بزعم ضلوعها في تنفذ محاولة دهس، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على السائق وأصابوه، ومن ثم تم اعتقاله وتحويله للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

أصيب فلسطيني بجروح متفاوتة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بزعم محاولته دهس جنود على مفرق تجمع "غوش عتصيون" شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.

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وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب أن مركبة فلسطينية حاولت دهس مجموعة من المستوطنين تواجدوا بمحطة للحافلات عند مفترق "غوش عتصيون"، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين.

وطاردت قوات من جيش الاحتلال المركبة الفلسطينية بزعم ضلوعها في تنفذ محاولة دهس، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على السائق وأصابوه، ومن ثم تم اعتقاله وتحويله للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.