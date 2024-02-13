ليلة من الجحيم شهدها الأهالي في رفح

نفّذت إسرائيل الليلة الماضية عشرات الغارات على مدينة رفح الّتي لجأ إليها 1,4 مليون نسمة منذ العدوان الذي تشنّه إسرائيل على قطاع غزّة، والذي راح ضحيّته عشرات آلاف الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء...

استشهد الرضيع ماجد العفيفي بعد أربعين يومًا على مولده، في الغارات التي شنّتها القوّات الإسرائيليّة في مدينة رفح في جنوب قطاع غزّة على ما روى خاله، كما استشهد نحو 100 فلسطينيّ حسبما أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة.

ويقول سائد الهمص (26 عامًا) من مخيّم رفح للّاجئين "سمعنا القصف دون سابق إنذار". ويضيف "الشهيد ماجد العفيفي ولد قبل 40 يومًا بالضبط واستشهد، وهو توأم، وأمّه أصيبت بالكتف".

ونفّذت إسرائيل الليلة الماضية عشرات الغارات على مدينة رفح الّتي لجأ إليها 1,4 مليون نسمة منذ العدوان الذي تشنّه إسرائيل على قطاع غزّة، والذي راح ضحيّته عشرات آلاف الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء، والذي تحاكم فيه إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعيّة أمام محكمة العدل الدوليّة.

آثار القصف الإسرائيليّ في رفح (Getty)

وتحدّث أهالي رفح عن ليلة مرعبة. يقول أبو صهيب الّذي كان نائمًا في منزل يبعد عشرات الأمتار عن الموقع الّذي طاله القصف الإسرائيليّ "سمعنا أصوات انفجارات مثل جهنّم". ويضيف "سمعنا صوت طائرات حربيّة تطلق النار وشاهدنا مروحيّة تهبط في المكان".

وأفاد شهود بأنّ القصف حول خمسة أبنية إلى كومة ركام. ويشير الشهود إلى أنّ المنزل خال من السكّان، قام سكّانه بإخلائه قبل شهرين بعدما وصلهم تحذير من الجيش بقصفه.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بأنّ القصف الإسرائيليّ خلف خمس حفر كبيرة بعرض أمتار على الأقلّ وعمق خمسة أمتار.

أمّا أبو عبد اللّه القاضي فيقول "لا مجال أن أقول كيف عشنا الليلة". ويضيف "قتلوا ابن عمّي، قتلوا بالقصف ناسا كثيرين ودمّروا البيوت".

ووفقًا للقاضي "اقتحموا (الجنود الإسرائيليّون) هذه العمارة ويبدو أنّهم حرّروا أسرى ثمّ قصفوها وقصفوا كلّ البيوت بجانبها".

ليلة مرعبة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو أكّد مواصلة الهجوم على رفح وهو ما أثار قلقًا دوليًّا بشأن 1,4 مليون فلسطينيّ لجأوا إلى هذه المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزّة.

وقال الإثنين "وحده الضغط العسكريّ المتواصل حتّى النصر الكامل سيؤدّي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن".

وهاجمت إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم برّيّ واسع على قطاع غزّة، ما أسفر عن استشهاد 28340 شخصًا على الأقلّ، غالبيّتهم نساء وأطفال، حسب حصيلة وزارة الصحّة الفلسطينيّة.

آثار القصف الإسرائيليّ في رفح (Getty)

وخوفًا من هجوم برّيّ إسرائيليّ على رفح، بدأت عشرات العائلات الإثنين النزوح مع أمتعتها القليلة. ويقول علاء محمّد (42 عامًا) والّذي يهمّ بحزم أمتعته تمهيدًا للنزوح من رفح نحو دير البلح وسط القطاع "كانت ليلة مرعبة".

ويضيف "ما حدث الليلة ينذر بحدوث شيء كبير في رفح، يبدو أنّ الجيش الإسرائيليّ سيدخل رفح كما أعلنوا". وبحسب محمّد فإنّه "لم ننم منذ الليل، منذ الفجر بدأنا بتوضيب أغراضنا وجمعها" بينما ذهب شقيقه وعمّه لجلب وسيلة نقل.

ويشير "كثير من العائلات فكّت خيامها مثلنا، أتمنّى أن نجد سيّارة أو شاحنة، اتّصلنا بأكثر من سائق نعرفهم لكنّ جميعهم مشغولون".