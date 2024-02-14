آمال أهالي رفح‭ ‬تتبدّد بعد مباحثات القاهرة التي لم تحقّق انفراجة... "عدّ تنازليّ لاجتياح" محتمَل

قال سعيد جابر، وهو رجل أعمال من غزة يعيش في رفح مع أسرته، إن "الأخبار كانت محبطة، كنا نتأمل يكون في صفقة في القاهرة، هلقيت بلشنا نعد تنازلي لاجتياح الدبابات الإسرائيلية، إن شاء ما بيصير طبعا، لكن مين اللي يقدر

وجّه عدم التوصل إلى اتفاق، ضربة جديدة لأكثر من مليون فلسطيني متكدسين في رفح على الحدود مع مصر، حيث يعيش كثيرون في مخيمات وأماكن إيواء مؤقتة، بعد الفرار من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى في قطاع غزة.

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وعبّر أهال في رفح، آخر ملجأ لهم في قطاع غزة عن مخاوفهم المتزايدة، اليوم الأربعاء، من أن إسرائيل ستشنّ قريبا هجوما تخطط له على مدينة رفح جنوبي القطاع، بعد اختتام محادثات في القاهرة بشأن الهدنة، دون تحقيق انفراجة.

وانتهت المحادثات التي جرت في القاهرة، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة، أمس الثلاثاء، ولم يتم الإعلان عن موعد للاجتماع التالي.

وقال سعيد جابر، وهو رجل أعمال من غزة يعيش في رفح مع أسرته، إن "الأخبار كانت محبطة، كنا نتأمل يكون في صفقة في القاهرة، هلقيت بلشنا نعد تنازلي لاجتياح الدبابات الإسرائيلية، إن شاء ما بيصير طبعا، لكن مين اللي يقدر يمنعهم؟".

أمهات غزيّات مع أطفالهنّ في خيام النزوح (Getty Images)

وأضاف: "خسرنا بيوتنا وأعمالنا، مش كفاية؟ بيكفي حرب، لسه بدنا عشرات سنين لنعيد بناء غزة ونرجع حياتنا من تاني"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عنه.

وفي أحدث نداء دولي لإسرائيل لوقف الهجوم على رفح، حذرت منظمة الصحة العالمية من زج النظام الصحي في القطاع ليقترب أكثر من حافة الهاوية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، ريتشارد بيبركورن، إن "العمليات العسكرية في هذه المنطقة، هذه المنطقة المكتظة، ستكون بالطبع كارثة لا يمكن تصورها… بل وستزيد من حجم الكارثة الإنسانية إلى ما هو أبعد من الخيال".

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينيّ، مساء اليوم، أنها "لم تستلم مساعدات من رفح منذ أسبوع، لعرقلة مظاهرات الإسرائيليين التفتيش بمعبر العوجا".

وفي بيان ثان، أعلنت الجمعية تعرض محيط مستشفى الأمل في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، لقصف إسرائيلي عنيف، ما أسفر عن أضرار مادية في المبنى.

وقالت الجمعية في بيانها الذي نشرته عبر منصة "إكس": "قصف (إسرائيلي) عنيف في محيط مستشفى الأمل، التابع للجمعية في خانيونس، أدى إلى أضرار مادية في مبنى المستشفى".

خيام نازحين في غزة (Getty Images)

وشدّد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أن "أي هجوم عسكري واسع النطاق على رفح، سيكون بمثابة مذبحة".

قصف خلال الليل

وأكدت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية قصفت مناطق بشرق رفح خلال الليل.

وقالت وزارة الصحة في القطاع، إن قوات إسرائيلية تواصل عزل المستشفيين الرئيسيين في خانيونس، وإن رصاص القناصة الذي يستهدف مستشفى ناصر بالمدينة قتل وأصاب عددا كبيرا في الأيام القليلة الماضية.

وأشار أحد الأطباء وهو يتحدث في مقطع فيديو من داخل مستشفى ناصر إلى أن المستشفى تحت حصار القوات الإسرائيلية منذ 22 يوما، وأن جرافات تحميها دبابات هدمت البوابة الشمالية للمستشفى.

(Getty Images)

وأكد الدكتور هيثم أحمد في مقطع الفيديو، توافُد "حالات من الهلع خاصة بعدما استيقظنا صباح اليوم على قصف عنيف وانفجارات عنيفة واشتباكات حادة في المنطقة الشمالية للمستشفى. الأمر مخيف والغذاء قليل".

ورفح متاخمة لحدود مصر، لكن القاهرة أوضحت أنها لن تسمح بنزوح جماعي عبر الحدود.

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 28576 شخصا استشهدوا، وأصيب 68291 آخرون في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف بيان الوزارة أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استشهد 103 فلسطينيين، وأصيب 145 آخرون.

ولا يزال كثيرون مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة في أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان، والذي أصبح معظمه في حالة خراب. وتنفد إمدادات الغذاء والماء وغيرها من الضروريات، فيما تنتشر الأمراض.