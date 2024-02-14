القدس: بلدية الاحتلال تهدم منزل الناشط فخري أبو ذياب بسلوان

قال الناشط المقدسي في مجال الدفاع عن المقدسيين والوقوف في وجه الاستيطان، فخري أبو ذياب، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزله في حي البستان، بعد إجباره هو وأسرته على إخلائه.

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، منزلا في حي البستان في بلدة سلوان بمدينة القدس، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

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وقال الناشط المقدسي في مجال الدفاع عن المقدسيين والوقوف في وجه الاستيطان، فخري أبو ذياب، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزله في حي البستان، بعد إجباره هو وأسرته على إخلائه.

وأضاف أن "المنزل الذي بني قبل 38 عاما صدر ضده أمر بالهدم قبل 15 عاما بحجة البناء دون ترخيص".

وأوضح أبو ذياب، أن "الاحتلال هدم منزله انتقاما من عائلته التي تقف في وجه عمليات الاستعمار والاستيلاء على الأراضي في أحياء سلوان".

وأشار إلى أن "المنزل يقطن فيه عائلتين إضافة إلى عائلته، ويضم 10 أفراد أصبحوا بلا مأوى، ويقع جنوب المسجد الأقصى على بعد 300 متر منه".