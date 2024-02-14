عباس: نطالب الجميع وخاصة "حماس" بسرعة إنجاز الصفقة وإزالة كافة العقبات

عباس: "نحمل الجميع مسؤولية وضع أية عراقيل من أي جهة كانت لتعطيل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسؤولية".

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حركة "حماس" إلى "سرعة إنجاز صفقة الأسرى لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة لا تحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948 ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا".

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كما طالب الإدارة الأميركية والدول العربية بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة.

وقال عباس، إن "الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يوميا، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية والقدس وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير، لذلك لا بد من تحمل مسؤولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني".

وأضاف "نحمل الجميع مسؤولية وضع أية عراقيل من أي جهة كانت لتعطيل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسؤولية".

وتابع عباس "نريد أن نحمي شعبنا من تداعيات أية كارثة خطيرة ستقع عليه، لذلك علينا أن نتخذ القرارات التي تخدم مصالح شعبنا وحمايته، لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا الوطنية من خلال وقف العدوان والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".

وختم بالقول "مرة أخرى، نطالب الجميع وخاصة حركة حماس بسرعة إنجاز الصفقة لنستطيع حماية شعبنا، وإزالة العقبات كافة".