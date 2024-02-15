الحرب على غزة: حصار واستهداف للمستشفيات وقصف على خانيونس ورفح

تواصلت الاشتباكات ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق بالقطاع، بينما تشهد منطقة وسط القطاع وخانيونس معارك محتدمة في محاور التقدم.

استمر الجيش الإسرائيلي، الخميس، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 132، استهداف وحصار المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع، حيث تعرض مجمع ناصر الطبي في خانيونس إلى القصف والاستهداف المباشر.

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وواصل الطيران الإسرائيلي غاراته على محافظة خانيونس ورفح، حيث شن سلسلة غارات عنيفة على أحياء ومناطق في وسط القطاع وغارات على مناطق شرق رفح.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء والأحياء السكنية في شتى مناطق القطاع، ليوسع الجيش الإسرائيلي عمليات القصف لتشمل مدينة رفح المكتظة بقرابة 1.3 مليون نازح فروا العلميات العسكرية الإسرائيلية في وسط وشمال القطاع ومدينة خانيونس في الجنوب.

يأتي ذلك، في وقت تواصلت الاشتباكات ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق بالقطاع، بينما تشهد منطقة وسط القطاع وخانيونس معارك محتدمة في محاور التقدم.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 11 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 28576 شهيدا و68291 مصابا، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة.