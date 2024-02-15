منذ 7 أكتوبر: 3490 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين

بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، 3490، بما فيهم النساء والأطفال، فيما تشكل النسبة الأكبر منهم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم عدة أفراد من عائلة واحدة.

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت أوامر الاعتقال الإداري للمئات من المعتقلين الذين اعتقلوا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وصدر بحقهم أوامر اعتقال إداري تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة شهور.

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وأضاف نادي الأسير، في بيان له، اليوم الخميس، أن التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين مستمرة وبشكل غير مسبوق، وذلك في ضوء استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تنفذ في الضفة بعد السابع من أكتوبر، علما أن سلطات الاحتلال عملت على إلغاء كافة قرارات الجوهري (أي عدم تجديد الاعتقال الإداري)، التي صدرت قبل السابع من أكتوبر بحق معتقلين إداريين، وجددت بحقهم أوامر الاعتقال الإداري.

ولفت نادي الأسير مجددا إلى أبرز المعطيات عن جريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة، والتي تشكل أبرز سياسات القمع والسيطرة بحقّ الفلسطينيين، حيث بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر أكثر من 3490 أمر بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، 3484، بما فيهم النساء والأطفال، فيما تشكل النسبة الأكبر منهم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم عدة أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى نواب وصحفيين.

وأشار نادي الأسير، إلى أن العديد ممن تم تديم لهم استئنافات على قرار تثبيت أوامر الاعتقال الإداري، قد رفضت وأبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم قبول استئنافهم وهم قلة تم تخفيض مدة الإداري الصادرة بحقّهم لمدة معينة دون قرار (جوهري)، ولاحقا جدد الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحقّهم.

ونذكر أن النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين اليوم في سجون الاحتلال، لم تسجل حتى في سنوات انتفاضة عام 1987.