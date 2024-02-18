فارس: عزل الأسير البرغوثي يثير خشية حقيقية على حياته

بين فارس أن عملية نقل وعزل الأسير البرغوثي تأتي في إطار استهداف كافة الأسرى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة عبر عمليات النقل الواسعة والعزل الجماعي والانفرادي، إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير القائد مروان البرغوثي من العزل الانفرادي في سجن (ريمونيم) إلى العزل الانفرادي في سجن (الرملة) مجددا.

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ويأتي ذلك بعد تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، حول قضية عزل الأسير البرغوثي، والتي هي محاولة جديدة للاستعراض أمام الرأي العام الإسرائيلي، خاصة أنّ هذه التصريحات تأتي بعد مرور نحو شهرين على نقله من سجن (عوفر) إلى العزل الانفرادي في سجن (أيالون-الرملة) ثم إلى عزل (ريمونيم).

وبين فارس أن عملية نقل وعزل الأسير البرغوثي تأتي في إطار استهداف كافة الأسرى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة عبر عمليات النقل الواسعة والعزل الجماعي والانفرادي، إلى جانب عمليات التّعذيب الممنهجة.

وأضاف فارس، في تصريح له، اليوم الأحد، أن عمليات النقل المتكررة للقائد البرغوثي في العزل الانفرادي في ظل استمرار منع المحاميين من زيارته تثير خشية حقيقية على حياته، خاصة وأن ذلك يترافق مع عمليات تحريض مباشرة، ومستمرة عليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأكد فارس أن مواقف القائد البرغوثي حيال قضية شعبه ومصيره ثابتة، وأن استهدافه بإجراءات العزل الانفرادي والتنكيل والاعتداءات لن تنَل من عزيمته وإرادته الراسخة بحتمية الحرية وتقرير المصير.

وشدد فارس على أن ما يحدث مع القائد البرغوثي، وما تشهده السجون والمعتقلات يحتم على كافة المؤسسات الدولية والجهات المحلية ذات الصلة الوقوف عند مسؤولياتها وضرورة الإسراع في العمل على زيارة السجون، ووقف كل الإجراءات والانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى منذ عقود.