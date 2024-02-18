مواجهات واعتقالات بالضفة وهجوم للمستوطنين على ترمسعيا

أفاد شهود عيان أن مستوطنين هاجموا منزلا على أطراف بلدة ترمسعيا، وأحرقوا مركبة، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما نفذت عصابات من المستوطنين اعتداءات على الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة أم صفا غرب رام الله ، واعتقلت محمد سميح كراجة بعد اقتحام منزله في والعبث في محتوياته، كما اعتقلت القوات محمد شوكت الخطيب بعد اقتحام منزله في قرية بلعين.

وهاجم مستوطنون فجر اليوم الأحد، منازل الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وأفاد شهود عيان أن مستوطنين هاجموا منزلا على أطراف بلدة ترمسعيا، وأحرقوا مركبة، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس، ونفذت عملية دهم اعتقلت خلالها الشابين عز الكعبي وصلاح أبو شلال.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال انسحابها من مخيم بلاطة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، بلدة دورا، وسيرت مركباتها العسكرية في شوارعها.