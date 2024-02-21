الوكالات الأممية الإنسانية تدعو إلى منع كارثة أسوأ في غزة: العالم يراقب

قالت الوكالات الأممية الإنسانية: "نحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار بغزة وحماية المدنيين والبنية التحتية"، مشددة على أن "المدنيين في غزة في خطر شديد، والعالم يراقب".

دعت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، الأربعاء، قادة العالم إلى منع كارثة أسوأ في غزة، مشددة على الحاجة الملحّة إلى وقف فوريّ لإطلاق النار في القطاع.

وقالت الوكالات الأممية الإنسانية في بيان مشترك صدر عنها في وقت متأخر، الأربعاء، إن "على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها وتوفير الغذاء والإمدادات الطبية لغزة".

وأضافت: "نحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار بغزة وحماية المدنيين والبنية التحتية"، مشددة على أن "المدنيين في غزة في خطر شديد، والعالم يراقب".

وشدّد بيان الوكالات الأممية على أن "التصعيد برفح سيوقع عددا كبيرا من الضحايا، ويوجه ضربة قاضية للاستجابة الإنسانية".

ولفتت الوكالات إلى حاجتها "إلى إدخال المساعدات من كل المعابر الممكنة، بما في ذلك إلى شمال غزة"، وكذلك إلى "ضمانات أمنية ومرورا دون عوائق لتوزيع المساعدات".

وأكّدت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، "عمود فقري للعمليات الإنسانية بغزة، ويجب أن تحصل على الموارد المطلوبة".

وأضافت أن "هناك حاجة لوقف الحملات التي تسعى إلى تشويه سمعة الأمم المتحدة"، ودعت "قادة العالم إلى منع وقوع كارثة أسوأ في غزة".