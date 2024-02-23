اليوم الـ140 للحرب: شهداء بقصف مناطق متفرّقة في غزة

عشرات الشهداء والجرحى، خلال الساعات الأخيرة، ومجزرة راح ضحيتها 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح سقطوا جراء غارات استهدفت 4 منازل في دير البلح، وسط قطاع غزة.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الـ140 على التوالي، عبر شن الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، واقتراف جرائم في مناطق التوغل، في ظل وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من الأهالي إلى جنوبي القطاع.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة خلال الساعات الماضية، عشرات الشهداء والجرحى، وارتكب الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح سقطوا جراء غارات استهدفت 4 منازل في دير البلح، وسط القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال كثّفت غاراتها على مدينتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، بينما تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر خلال معارك ضارية مستمرة في حي الزيتون بمدينة غزة، كما أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها قتلت جنودا إسرائيليين في خان يونس.

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