هنيّة يختتم زيارة للقاهرة بحث خلالها وقف حرب غزة وتبادل الأسرى

حركة حماس قالت في بيان إن وفد قيادتها برئاسة إسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسي بحث مع رئيس المخابرات المصرية "الأوضاع في غزة ووقف العدوان، وعودة النازحين والإغاثة والإيواء خاصة بشمالي القطاع".

أعلنت حركة "حماس"، الجمعة، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية اختتم زيارة إلى القاهرة بحث خلالها مع المسؤولين المصريين وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وملف تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت الحركة، في بيان: "اختتم وفد قيادة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارته لمصر والتي استغرقت عدة أيام".

وأضافت: "أجرى وفد الحركة عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والإخوة المساعدين حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى اماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة بشمال القطاع وسبل تحقيق ذلك".

وأشارت إلى أنه "تم التطرق خلال المباحثات إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في المسجد الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل الصلاة في المسجد خلال شهر رمضان".

ولم تتطرق الحركة في بيانها إلى تفاصيل إضافية بشأن نتائج المباحثات.

والثلاثاء، أعلنت "حماس"، في بيان، إن وفدا من قادتها برئاسة هنية وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب على غزة.

وجاءت زيارة هنية بينما تتواصل المفاوضات بوساطة مصرية وقطرية بين "حماس" وإسرائيل بغية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار في القطاع، وفي ظل مخاوف دولية وإقليمية من خطورة توسيع تل أبيب عملياتها العسكرية في مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية، والمكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

وتتواصل المفاوضات بوساطة مصرية وقطرية بين "حماس" وإسرائيل من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار في القطاع.

وتصرّ حماس على "الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي وانسحاب جيش الاحتلال خارج غزة والالتزام بإعادة الإعمار" من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

وفي 13 فبراير الجاري، عقدت جلسة مفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة، لكنها انتهت دون تحقيق أي اختراق.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى 1 كانون الأول/ ديسمبر 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.