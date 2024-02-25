الحرب على غزة: معارك في حي الزيتون وقصف على خانيونس ورفح

جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات جلهم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

دخلت الحرب على غزة، الأحد، يومها الـ 142، حيث واصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية والجوية، في وقت تحتدم المعارك في محاور التقدم وخاصة في حي الزيتون الذي يشهد اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

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وواصل الطيران الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مختلف المناطق في القطاع، وخصوصا في مدينتي خانيونس ورفح، فيما جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهديداته باجتياح رفح، حيث قال إنه بصدد إقرار "خطط عملياتية" قريبا.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات جلهم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

وارتكب الجيش 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 29606، ونحو 69737 إصابة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده، السبت، في معارك جنوبي غزة، وإصابة ضابط وجنديين بجراح خطيرة، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 578 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من بينهم 239 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.