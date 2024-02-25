مستوطنون يهدمون منشآت زراعية في ترقوميا ويسرقون مواشي بأريحا

قال المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعة من المستعمرين اقتحمت التجمع، وسرقت 30 رأس أغنام، تعود للمواطن سليمان عطا الله مليحات.

هدمت عصابات من المستوطنين، اليوم الأحد، منشآت زراعية للفلسطينيين على أراضي ترقوميا قضاء الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بينما قامت ‘صابة أخرى من المستوطنين بسرقة مواشي تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.

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وسرق مستوطنون، أغناما من تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعة من المستعمرين اقتحمت التجمع، وسرقت 30 رأس أغنام، تعود للمواطن سليمان عطا الله مليحات.

وتعتمد العائلات في التجمعات البدوية، بشكل أساسي على تربية الماشية والرعي، واقتناء الجرارات الزراعية، لتساعدهم على استمرار الحياة في مناطق لا تسمح إسرائيل بأن يكون فيها بنية تحتية.

وتشير الإحصاءات إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين استولوا خلال العام الماضي 2023 على 43 جرارا زراعيا، و293 مركبة، و296 رأس ماشية.