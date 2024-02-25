تحذيرات أمميّة بشأن غزة: ندرة مياه وانتشار للأمراض وأزمة سوء تغذية

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": الوضع كارثي بغزة حيث أن "الملاجئ مكتظة بشدة والمياه النظيفة نادرة فيما تتراكم النفايات الصلبة، وانتشار الأمراض آخذ في الارتفاع".

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، من ندرة المياه النظيفة، وتراكم النفايات الصلبة، وانتشار الأمراض، والظروف الصحية غير المستدامة في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الأممية عبر حسابها في منصة "إكس".

وأشارت الوكالة الأممية، إلى مواصلتها "العمل من أجل تقديم المساعدات الحيوية وسط الوضع الكارثي بقطاع غزة".

وشددت على أن "الظروف الصحية غير مستدامة في القطاع".

وفي معرض وصفها للوضع الكارثي بغزة، قالت إن "الملاجئ مكتظة بشدة، والمياه النظيفة نادرة، فيما تتراكم النفايات الصلبة، وانتشار الأمراض آخذ في الارتفاع".

"الأغذية العالميّ" يحذر من تزايد أزمة سوء التغذية

حذّر برنامج الأغذية العالمي، الأحد، من تزايد أزمة سوء التغذية في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، على حسابه عبر منصة "إكس".

وقال البرنامج الأممي، إن "أزمة سوء التغذية تتزايد بقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بخطر الجوع".

وشدد على أن "البيانات الحديثة تظهر زيادة سريعة في مسببات سوء التغذية الحاد بالقطاع".

وأشارت المنظمة الأممية، إلى أن "البيانات الواردة من شمالي قطاع غزة، تُظهر ارتفاع سوء التغذية لدى الأطفال خلال 4 أشهر فقط، إلى مستويات طارئة".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".