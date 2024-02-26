شهيد من مخيم جنين متأثرا بإصابته

أفادت مصادر طبية بأن النبهان وهو من سكان مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، نقل فور إصابته إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس ومكث في العناية المركزة بحالة حرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده فجر اليوم.

استشهد الشاب ماجد النبهان فجر اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بغارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم جنين قبل 3 أيام.

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وأفادت مصادر طبية بأن النبهان وهو من سكان مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، نقل فور إصابته إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس ومكث في العناية المركزة بحالة حرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده فجر اليوم.

والخميس الماضي، استشهد الأسير المحرر ياسر مصطفى حنون والشاب سعيد جرادات وأصيب 14 آخرون بجروح، بينهم الشاب النبهان، جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت مركبة في ساحة مخيم جنين.