سكان شمال غزّة باتوا بلا أيّ خدمات صحيّة

أكّدت وزارة الصحة في غزة أنه "بتوقف المولد الكهربائي بمستشفى كمال عدوان، سيفقد السكان خدمات غسيل الكلي، والعناية المركزة، والحضانة، والباطنة، والقلب، والجراحة العامة، والمبيت، وطوارئ الأطفال".

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، إن سكان شمال القطاع "باتوا بلا أي خدمات صحية"، بعد توقف مولد مستشفى "كمال عدوان"، نتيجة عدم توفر الوقود وخروجها عن الخدمة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن "مستشفى كمال عدوان، آخر مستشفى في شمال غزة خرج عن الخدمة".

وأكدت أن "سكان شمال قطاع غزة بلا أي خدمات صحية نتيجة توقف مولد مستشفى كمال عدوان".

وتابعت: "بتوقف المولد الكهربائي بمستشفى كمال عدوان، سيفقد السكان خدمات غسيل الكلي، والعناية المركزة، والحضانة، والباطنة، والقلب، والجراحة العامة، والمبيت، وطوارئ الأطفال".

وفي السياق، أوضحت الوزارة أن "خدمات مستشفى كمال عدوان توقفت بشكل كامل نتيجة عدم توفر الوقود، وتعنت الاحتلال بعدم وصوله لمستشفيات شمال غزة".

وفي وقت سابق الأربعاء، حذّر مدير "مستشفى كمال عدوان" حسام أبو صفية، من أن المرفق الطبي "سيخرج عن الخدمة في وقت لاحق اليوم" بسبب نفاد الوقود، جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع منذ نحو 5 أشهر.

وأعلن أبو صفية، "استشهاد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف".

وخلال الحرب على غزة أخرجت إسرائيل 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود من إجمالي 36، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي.

وخلّفت الحرب على قطاع غزة عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".