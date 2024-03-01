المفوضية الأوروبية تدعو إلى تحقيق شفاف بمجزرة الرشيد وتعلن مواصلة تمويل "الأونروا"

جاء في بيان للمفوضية، أنه سيتم إصدار الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 16 مليون يورو (17.3 مليون دولار) في وقت لاحق (بالإضافة إلى الشريحة الأولى 50 مليون يورو).

(أ ب)

حثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الجمعة على إجراء تحقيق شفاف في قتل إسرائيل مدنيين كانوا يسعون للحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة.

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وأعربت فون دير لاين، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، عن انزعاجها الشديد من الصور القادمة من غزة.

وشددت المسؤولة الأوروبية على "ضرورة بذل كل جهد للتحقيق في ما حدث وضمان الشفافية"، وأكدت أهمية "ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وختمت بالقول إننا "نقف إلى جانب المدنيين، ونحث على حمايتهم بما يتماشى مع القانون الدولي".

وفي السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أنها تعتزم تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بـ50 مليون يورو (54 مليون دولار) الأسبوع القادم.

وجاء في بيان للمفوضية، أنه سيتم إصدار الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 16 مليون يورو (17.3 مليون دولار) في وقت لاحق (بالإضافة إلى الشريحة الأولى 50 مليون يورو).

وأضاف البيان أنه "إلى جانب دعمها للأونروا، تظل المفوضية ملتزمة تماما بمعالجة المحنة الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة وعلى نطاق أوسع أيضا في المنطقة".

وأردفت المفوضية الأوروبية "لهذا الغرض، سنخصص مبلغا إضافيا قدره 68 مليون يورو (73.5 مليون دولار) خلال عام 2024".

ولفتت إلى أنه "تم تخصيص 125 مليون يورو (134 مليون دولار) إضافية بالفعل للفلسطينيين لعام 2024".