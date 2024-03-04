الاحتلال يفجر منزل الشهيد معاذ المصري بنابلس

نفذ الشهيد معاذ المصري والشهيد حسن قطناني عملية إطلاق نار في منطقة الحمرا بالأغوار الشمالية في 7 نيسان/أبريل 2023، أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطنات إسرائيليات.

زرع المتفجرات داخل شقة الشهيد المصري، ومن ثم تفجيرها (Getty Images)

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منزل الشهيد معاذ المصري أحد منفذي عملية إطلاق نار في منطقة الحمرا بالأغوار الشمالية في العام الماضي.

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واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بعدد كبير من الآليات العسكرية من عدة محاور، وحاصرت بناية المصري في شارع تل وانتشرت في الشوارع المحيطة بحي المخفية، ووضعت القناصة على عدد من البنايات.

وأجبرت قوات الاحتلال سكان البناية على إخلائها، قبل أن تشرع الفرق الهندسية في جيش الاحتلال بأعمال الحفر وزرع المتفجرات داخل شقة الشهيد المصري، ومن ثم تفجيرها.

ودارت اشتباكات ومواجهات عنيفة في حي المخفية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع أكثر من 15 حالة اختناق بالغاز وتلقوا العلاج ميدانيا.

ونفذ الشهيد معاذ المصري والشهيد حسن قطناني عملية إطلاق نار في منطقة الحمرا بالأغوار الشمالية في 7 نيسان/أبريل 2023، أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطنات إسرائيليات.

وجاءت عملية إطلاق التي تبنتها حركة حماس، ردا على اعتداء جنود الاحتلال على المعتكفين والمرابطات بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

واستشهد المصري وقطناني خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرتهم في البلدة القديمة بمدينة نابلس في الرابع من مايو/أيار 2023 واستشهد معهم إبراهيم أحمد جبر وهو صاحب المنزل الذي استضافهم.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منزل الشهيد قطناني في مخيم عسكر القديم.