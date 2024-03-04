الحرب على غزة: رفح تحت القصف ونقاشات وقف إطلاق النار تتواصل بالقاهرة

واصل الجيش الإسرائيلي سياسة التجويع بحق الفلسطينيين في القطاع، وبات السكان خصوصا في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والرضع، وذلك في ظل عرقلة إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من السكان.

واصل الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، الإثنين، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 150، فيما تستكمل النقاشات في العاصمة المصرية القاهرة بين وفد حركة حماس والوسطاء من قطر ومصر وأميركا لوقف إطلاق النار.

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وكثف الطيران الإسرائيلي غاراته على رفح مخلفا شهداء وجرحى، وأوقعت الغارات عشرات الشهداء والجرحى في مخيم النصيرات، فيما جددت المدفعية قصف المربعات السكنية ومحطي مراكز الإيواء في مخيم جباليا وخانيونس ودير البلح وتل الزعتر.

وواصل الجيش الإسرائيلي سياسة التجويع بحق الفلسطينيين في القطاع، وبات السكان خصوصا في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والرضع، وذلك في ظل إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من السكان داخل القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و410 شهداء، بالإضافة لـ 71 ألفًا و700 مصاب، بجراح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.