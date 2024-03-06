ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف.. "المجاعة في شمال غزة وصلت إلى مستويات قاتلة"

حذّر القدرة من أن "المجاعة تتعمّق وستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان، ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية".

ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في غزة إلى 18 شهيدا، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع والتي حذرت من أن المجاعة في الشمال "وصلت إلى مستويات قاتلة".

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، د. أشرف القدرة، إن "حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 18 شهيدا في القطاع".

وأضاف أن "المجاعة في شمال غزة وصلت إلى مستويات قاتلة، وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين".

وحذّر من أن "المجاعة تتعمّق وستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان، ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية".

واتهم القدرة الجيش الإسرائيلي بـ"تعمّد ارتكاب مجازر مروّعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة شمال غزة".

وطالب "المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي" على القطاع.

كما طالب القدرة "الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية وخاصة شمال غزة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.