الصحة العالمية: أطفال غزة الناجون من القصف قد يموتون بالمجاعة

حذر غيبريسوس في منشور بمنصة "إكس"، من "مستويات حادة من سوء التغذية وأطفال يموتون جوعا" بشمال غزة.

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن أطفال غزة الناجين من القصف الإسرائيلي "قد لا ينجون من المجاعة"، داعيا إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

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وقال غيبريسوس في منشور على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، إن "الأطفال الناجين من القصف قد لا ينجون من المجاعة"، ودعا إلى "وقف إطلاق النار والسماح بالمزيد من المساعدات لغزة".

وأرفق المسؤول الأممي مع منشوره فيديو قصير يظهر فيه أطفال رضع في حضانات بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، ويوضح الفيديو أن طفلا واحدا من كل ستة تحت سن العامين في شمال القطاع يعانون من سوء تغذية حاد.

وكان مدير المنظمة قد صرح الإثنين، بأن "المدنيين، وخصوصا الأطفال والعاملين في مجال الصحة بقطاع غزة، يحتاجون إلى مساعدة فورية".

وحذر غيبريسوس في منشور بمنصة "إكس"، من "مستويات حادة من سوء التغذية وأطفال يموتون جوعا" بشمال غزة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.